Yozgat Annesinin Yalnız Bıraktığı Evde Yangında Ölen 3 Yaşındaki Atakan Toprağa Verilecek

11 Aralık 2018 Salı 14:36



11 Aralık 2018 Salı 14:36

Annesinin yalnız bıraktığı evde yangında ölen 3 yaşındaki Atakan toprağa verilecekYozgat'ta, tek katlı ahşap evde çıkan yangında, iddiaya göre annesinin evde yalnız bıraktığı sırada dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki Atakan Uslu, bugün toprağa verilecek.Yangın, dün akşam saatlerinde Yozgat'ın Yukarı Nohutlu Mahallesi Kısakürek Caddesi'nde bulunan tek katlı evde çıktı. İddiaya göre, anne Bediha Uslu ilkokul 2'nci sınıfa giden diğer çocuğunu okuldan almak için Atakan'ı evde yalnız bıraktı. Evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi müdahale etti. İçeride tek başına bir çocuk olduğunun öğrenilmesi üzerine bir itfaiyeci, yanan eve girerek, odada yatağında baygın durumda bulunan Atakan Uslu'yu dışarı çıkardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, Atakan ise Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından hastaneye gelen ve işsiz olduğu belirtilen baba Halil ve anne Bediha Uslu, sinir krizleri geçirdi.Yozgat Adli Tıp Kurumu Şubesi'nde otopsisi yapılan Atakan Uslu, bugün Yozgat merkeze bağlı Yeniceköyde toprağa verilecek.Bu arada Atakan'ın evinin önünde duran minik ayakkabılarını gören komşuları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.HASTANEYE İTFAİYE ERİ GÖTÜRDÜİtfaiye eri Bayram Atik, olay yerine geldiğinde hemen içeri girdiğini belirterek, "İçeriye girdiğimde çocuk beşiğinde yatıyordu, kucaklayıp dışarı çıktım. Bir vatandaşla, alıp otomobil ile hastaneye götürdüm. Çocuk baygındı, kendinden geçmişti. Hastaneye gidinceye kadar suni teneffüs ve masaj yaptım, biraz kendine gelmişti" dedi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.