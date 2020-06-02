Yozgat Belediye Başkanı: 7 belediye çalışanı 'zimmet' suçundan gözaltında

Yozgat Belediye Başkanı: 7 belediye çalışanı 'zimmet' suçundan gözaltındaYOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, 2016-2018 dönemine ilişkin yapılan denetlemeler sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda 7 belediye çalışanının 'zimmet' suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

02.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:59
Yozgat Belediye Başkanı: 7 belediye çalışanı 'zimmet' suçundan gözaltında
YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, 2016-2018 dönemine ilişkin yapılan denetlemeler sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda 7 belediye çalışanının 'zimmet' suçundan gözaltına alındığını açıkladı.
Belediye Başkanı Celal Köse, Kentpark Belediye Sosyal Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Köse, 18 Temmuz 2019 tarihinden itibaren devam eden inceleme ve soruşturma neticesinde, pazar günü belediye çalışanı 7 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Köse, göreve geldikten hemen sonra belediyede bazı iş ve işlemlerde usulsüzlükler yapıldığı ve uygun olmayan işlemler yapıldığını somut iddialarla öğrendiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Bizim de bu iddialara kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Milletimizin bize vermiş olduğu emanete sahip çıkma adına bu iddialara kayıtsız kalamazdık. İddialar büyük bir titizlikle araştırıldı. Arkadaşlarımız gelen bilgileri değerlendirdi ve burada bir iddia olduğunu iddianın da somut olduğunun farkına varınca 18 Temmuz 2019 tarihinde 7873 sayılı yazımızla İller İdaresi Genel Müdürlüğünden mülkiye teftişleri ve Sayıştay denetçilerini Yozgat Belediyesine davet ettik. 2016-2018 döneminin denetlenmesini istedik. Müfettişler tarafından 100 gün boyunca gerekli denetlemeler yapıldı. Hazırlanan rapor sonucunda, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu ve soruşturma kapsamında belediye çalışanı 7 kişi gözaltına alındı."
Başkan Köse, bundan sonraki süreçte yargının vereceği karara herkesin saygı duyması gerektiğini bildirdi.
Öte yandan Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Pazar günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan belediye çalışanı 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yozgat Belediye Başkanı: 7 belediye çalışanı ’zimmet’ suçundan gözaltında

Kaynak: DHA

Etiketler: Celal Köse, Yozgat, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

48 gün sonra açılan Meclis’te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı Haber
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Kars’ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular ’Kayyum kayyum’ sloganları attı Haber
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
WhatsApp’ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Kapatılan Ulusal Parti’nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten tutuklandı Haber
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo’da Ebola salgını patlak verdi Haber
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
PKK’nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı Haber
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
Haberler››Güncel››Yozgat Belediye Başkanı: 7 belediye çalışanı 'zimmet' suçundan gözaltında - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:57: Lübnan, Suriye ile sınır kapılarını 2 günlüğüne açtı - Haber 17:56: Dereye yuvarlanıp, yanan otomobilin sürücüsü öldü - Haber 17:56: Vali Akbıyık: "Hakkari kış turizmi merkezi olacak" - Haber 17:55: Son dakika haber! Manisa'da sokak köpeğine sopayla vuran kişi hakkında adli kontrol kararı - Haber 17:53: Kartal Belediyesi'nden ilçedeki kahvehane ve kıraathanelere dezenfekte hizmeti - Haber 17:34: Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü - Haber 16:20: Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti - Haber 15:34: WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak - Haberler 15:34: Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti - Magazin