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Yozgat Belediye Başkanı Köse'den AA muhabiri Ertuğrul'a ödül

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışmasında yılın spor haberi kategorisinde "Halı saha" haberiyle ödülüne layık görülen AA muhabiri Ömer Ertuğrul, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse tarafından da ödüllendirildi.

27.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:18 Yozgat Belediye Başkanı Köse'den AA muhabiri Ertuğrul'a ödül
Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışmasında yılın haberi kategorisinde "Halı saha" haberiyle ödülüne layık görülen AA muhabiri Ömer Ertuğrul, Belediye Başkanı Celal Köse tarafından da ödüllendirildi.
Köse, makamındaki törende yaptığı konuşmada, aldığı ödülden dolayı Ertuğrul'u tebrik etti.
Şehirde çocukların evlerinin yanında bulunan tarihi bir konağın bahçesini halı ve kilimlerle kendilerine "halı saha" yaptığını belirten Köse, bunu da haberiyle AA muhabiri Ömer Ertuğrul'un Türkiye ve Yozgat'ın gündemine taşıdığını ifade etti.
Haberin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığının harekete geçtiğini dile getiren Köse, "Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuyla yakından ilgilendi. Kısa süre içeresinde çocuklarımıza halı saha yapıldı, çocuklarımız çok mutlu oldu. Yaptığı haberle halı sahanın yapılmasına ve şehrimize bir eser kazandırılmasına vesile olan Ömer Ertuğrul kardeşimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.
Köse, Ertuğrul'a Kur'an-ı Kerim ve Yozgat'ın simgesi saat kulesinin maketi hediye etti.

Celal Köse, Türkiye, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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