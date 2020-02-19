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Yozgat Belediye Başkanı Köse'den okul ziyareti

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, sosyal medya üzerinden okullarına davet eden öğrencinin isteğini geri çevirmeyerek Mehmet Akif Ersoy İlkokul'unu ziyaret etti.

19.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:32Yozgat Belediye Başkanı Köse'den okul ziyareti
Belediye Başkanı Celal Köse, sosyal medya üzerinden okullarına davet eden öğrencinin isteğini geri çevirmeyerek Mehmet Akif Ersoy İlkokul'unu ziyaret etti.
Okulda öğrencilerle sohbet eden Köse, 3-E sınıfından Batuhan Kayıhan'ın sosyal medya aracılığı ile kendisine ulaşarak okula davet ettiğini söyledi.
Köse, Batuhan'ın davetine seve seve icabet ettiğini belirterek, "Öğrencilerimize, çocuklarımıza ayrı bir sevgimiz var. Onlar bu şehrin, ülkemizin aydınlık geleceği olacaklar. Çocuklarımızla oldukça güzel zaman geçirdik. Bizlerden istekleri oldu. Hepsine cevap vermeye çalışacağız. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu idarecilerine, öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Okul ziyaretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
Sınıfları tek tek sınıfları dolaşan Köse, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mehmet Akif Ersoy, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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