Yozgat Belediyesi 250 bin çiçeği toprakla buluşturuyor
Yozgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park, bahçe ve refüjleri çiçeklerle donatıyor.
09.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:44
Yozgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park, bahçe ve refüjleri çiçeklerle donatıyor.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte park, bahçe ile refüjlerde bakım ve yeşillendirme çalışmaları yaptıklarını söyledi.
Başta menekşe olmak üzere 250 bin çiçeği toprakla buluşturacaklarını aktaran Köse, "Yeşillendirme çalışmalarımız başladı ve hızla sürüyor. Özellikle halkımızın ortak kullanım alanlarını renklendiriyoruz. Kış mevsiminden çıktığımız için çiçek ve ağaç sulama sistemlerini yeniliyoruz, gül ve ağaçların bakımını yapıyoruz. Amacımız halkımıza temiz ve güzel bir çevre oluşturmaktır." dedi.
Çiçeklerin koparılmaması konusunda uyarılarda bulunan Köse, "Özellikle refüjlerde karşıya geçerken vatandaşımızın yaya geçitlerini kullanmaların istiyoruz. Çeklerin üzerine basmasınlar ve koparmasınlar. Hep birlikte çevremizi koruyalım ve temiz tutalım." ifadelerini kullandı.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte park, bahçe ile refüjlerde bakım ve yeşillendirme çalışmaları yaptıklarını söyledi.
Başta menekşe olmak üzere 250 bin çiçeği toprakla buluşturacaklarını aktaran Köse, "Yeşillendirme çalışmalarımız başladı ve hızla sürüyor. Özellikle halkımızın ortak kullanım alanlarını renklendiriyoruz. Kış mevsiminden çıktığımız için çiçek ve ağaç sulama sistemlerini yeniliyoruz, gül ve ağaçların bakımını yapıyoruz. Amacımız halkımıza temiz ve güzel bir çevre oluşturmaktır." dedi.
Çiçeklerin koparılmaması konusunda uyarılarda bulunan Köse, "Özellikle refüjlerde karşıya geçerken vatandaşımızın yaya geçitlerini kullanmaların istiyoruz. Çeklerin üzerine basmasınlar ve koparmasınlar. Hep birlikte çevremizi koruyalım ve temiz tutalım." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Yozgat Belediyesi 250 bin çiçeği toprakla buluşturuyor
Etiketler : Yozgat Belediyesi, Celal Köse, Yozgat, Bahçe, Güncel
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