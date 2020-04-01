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Yozgat Belediyesi apartmanları ücretsiz dezenfekte ediyor

Ülke genelinde halk sağlığını tehdit eden korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı kentte hijyen çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediyesi, şimdi de il genelindeki apartmanları ücretsiz dezenfekte ediyor.

01.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:04
Yozgat Belediyesi apartmanları ücretsiz dezenfekte ediyor
Ülke genelinde halk sağlığını tehdit eden korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı kentte hijyen çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediyesi, şimdi de il genelindeki apartmanları ücretsiz dezenfekte ediyor.

Yozgat Belediyesinin hijyen ekipleri, korona virüsü salgınına karşı tedbirlerini en üst seviye çıkardı. Kent genelinde vatandaşların sıklıkla kullandığı camiler, dolmuş durakları, parklar, toplu taşıma araçları ile cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışma programına apartmanların ortak kullanım alanlarını da dahil etti. Yozgat'ta isteğe bağlı ve isteğe bağlı kalmaksızın tüm apartmanlarda dezenfekte çalışması aralıksız devam ediyor.

İl genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Yozgat Belediyesi olarak bu hastalık ortaya çıktıktan sonra toplu taşıma araçlarımızı, kapalı duraklarımızı, kafelerimizi, kahvehanelerimizi ve risk oluşturabilecek her yeri biz dezenfekte ilaçlarımızla ilaçladık. Sonrasında dolmuşlarımızı, taksilerimizi, özel servislerimizi ve Cumhuriyet Meydanına kurduğumuz araç dezenfekte istasyonumuzla özel, ticari ve kamu araçlarımızı dezenfekte ettik. Bu arada konutlarımızdan gelen taleplerimiz oldu. Özellikle biz risk oluşturduğuna inandığımız bütün binalarımızı kendimiz talep etsinler etmesinler dezenfekte ilaçlarıyla ilaçladık. Şu anda da hemen hemen Yozgat'ta apartmanların yarısından çoğu belediyemizce dezenfekte edildi. İsteyenler talep halinde ekiplerimiz çalışmakta dezenfekte talebinde bulunabilirler. İnşallah bu salgını hem ülke hem de Yozgat olarak en az zayiatla atlatmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz" dedi. - YOZGAT
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Kaynak: İHA

Etiketler: Yozgat Belediyesi, Yozgat, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Yozgat Belediyesi apartmanları ücretsiz dezenfekte ediyor - Haberler

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