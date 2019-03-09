Yozgat Belediyesi
tarafından yapılan Hal ve İş Merkezi hizmete girdi. Yozgat
Belediye Başkanı Kazım Arslan
, açılışta yaptığı konuşmada, 2 bin 530 metrekare alanda hizmet verecek Hal ve İş Merkezi'nin 10 milyon 870 bin liraya mal olduğunu söyledi.
Güzelliklere ulaşmanın kolay olmadığını anlatan Arslan, "Kapalı otopark binası ve hal binasını yaparken, vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları biliyoruz, güzelliklere kolay ulaşılmıyor. Yozgatımız, Türkiye
'ye örnek bir hal binasına kavuştu. Yozgat güzel ve güzelliklere layıktır, bu sebeple harcanan hiçbir paranın hesabı olmamalı." dedi.
Arslan, hal binasını yaparken 10 milyon lira kredi kullandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bu binada sadece bu cadde üzerinde bulunan 8 dükkanı satsak 20 milyon lira yapar. Biz burada karlı bir yatırım yaptık, milleti zarara uğratmadık. Burada hal esnafımıza sıkıntı yaşattık ama evladiyelik bir bina bıraktık. Ayrıca çok güzel bir cadde ortaya çıktı. Şimdi Yozgatlı hemşehrilerimiz lüks bir ortamda alışveriş yapacaklar, hal esnafımız pırıl pırıl bir ortamda sanki AVM'nin manav reyonunda gibi mesleklerini icra edecekler. Burada baraka gibi binalar vardı. Bu barakalar yıkılarak Yozgatımız modern bir binaya kavuşmuş oldu, hayırlı uğurlu olsun."
Konuşmanın ardından dua edilerek Yozgat Belediyesi
Hal ve İş Merkezi hizmete açıldı.
Güncel
Kaynak: AA