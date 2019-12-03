Haberler » Güncel » Yozgat Belediyesi kışa hazır - Haber

Yozgat Belediyesi kışa hazır

Yaz sezonunda birçok yolu elden geçirerek bu yıl ki kar çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi için de zemin-hazırlayan Yozgat Belediyesi, kış ayı öncesi tüm araçları bakıma alarak, gerekli tüm ihtiyaçları ise hazır hale getirdi.

03.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:35Yozgat Belediyesi kışa hazır
Yaz sezonunda birçok yolu elden geçirerek bu yıl ki kar çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi için de zemin-hazırlayan Belediyesi, kış ayı öncesi tüm araçları bakıma alarak, gerekli tüm ihtiyaçları ise hazır hale getirdi.

Belediyeye ait karla mücadele araçları vardiyalı olarak 24 saat çalışacak.

Yozgat Belediyesine ait 4 adet kar bıçaklı tuzlama aracı, 2 adet greyder, 2 açık kasa kürekli, 2 adet yükleyici roder, 8 adet JCB, 4 bin ton tuz ve mıcır malzemesi, 20 bin litre solüsyon, 101 personel ile karla mücadeleye hazır.

Belediye Başkanı Celal Köse, karla mücadele çalışmalarını da etkin bir şekilde sürdürmek ve hemşerilerimizi mağdur etmemek adına yüksek bir performans sergilemek istediklerini söyledi.

Başkan Köse, "Halkımızın mağdur olmaması için her türlü tedbiri alıp, tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunuyoruz. Ekiplerimiz ve araçlarımız hazır durumdadır. İnşallah kış sezonunu halkımızın rahat bir şekilde geçirmesi için elimizden geleni yapacağız. Belediyemiz yaz mevsiminde gösterdiği üstün gayreti kış mevsiminde de gösterecektir. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kent merkezinde sıkıntı yaşanmaması adına toplantılarımızı yaptık. Bu kış ne kadar kar yağarsa yağsın, vatandaşlarımıza hissettirmeden ve günlük hayatlarını sıkıntıya sokmadan işbirliği içinde eksiklik gördüğümüz yerde beraber atlatacağız Ayrıca anında kar temizliği ve tuz müdahalesi için 10 adet kamyonumuzda hazır durumdadır. Hemşerilerimiz acil durumlarda 24 saat hizmet veren çağrı merkezimize ihbarlarda bulunabilirler" dedi. - YOZGAT

Yozgat Belediyesi, Celal Köse, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:56 Kansere yakalandı, engelli gençleri bırakmadı - Haber
12:56 Antalya iyi parti antalya il binasında yangın - Haber
12:54 Cem Yılmaz'a açtığı tazminat davası reddedilen Prof. Dr. Orhan Kural ağladı - Haber
12:52 Engelli anne, artık çocuğunu okuldan alabilecek - Haber
12:51 Antalya yeni icra dairesinin açılışı yapıldı - Haber
12:51 Paranın patronundan Gaziantep'le işbirliği - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt - Haber
12:35 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak - Haber
12:23 Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem - Haber
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
18:09 VAR, Mario Gomez'in 3 golünü iptal etti! - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 12:57:53