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Yozgat Belediyesi, Kovid-19 nedeniyle çalışanlarına brüt 700 lira ek ödeme yapacak

Yozgat Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden başta temizlik ve ilaçlama olmak üzere sahada görev alan belediye personelinin maaşlarına, süreç tamamlanıncaya kadar aylık brüt 700 lira ek ödeme yapacak.

14.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:22
Yozgat Belediyesi, Kovid-19 nedeniyle çalışanlarına brüt 700 lira ek ödeme yapacak
Yozgat Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden başta temizlik ve ilaçlama olmak üzere sahada görev alan belediye personelinin maaşlarına, süreç tamamlanıncaya kadar aylık brüt 700 lira ek ödeme yapacak.
Belediye Başkanı Celal Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.
Belediye personelinin büyük fedakarlık göstererek gece gündüz demeden salgınla mücadele ettiğini vurgulayan Köse, "Biz de temizlik, ilaçlama başta olmak üzere sahada görev yapan bütün belediye personelinin maaşlarına brüt 700 lira katkı sunuyoruz. Bu katkımız süreç boyunca devam edecek." dedi.
Celal Köse, yeni tip koronavirüsle mücadelenin aralıksız sürdüğünü dile getirerek, "Bütün cadde ve sokaklarımızı, insanlarımızın en fazla kullandığı banka ATM'lerini dezenfekte ediyoruz. Sürekli olarak halkımıza 'evinizde kalın' çağrısı yapıyoruz. Dışarıya çıkan vatandaşlarımız için de belirli noktalara ve banka ATM'lerine el dezenfektanı yerleştirdik. Vatandaşımızın sık kullanıp attığı maske ve eldivenler için ayrı çöp kovaları yerleştirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Yozgat Belediyesi, Celal Köse, Banka, ATM, Güncel
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