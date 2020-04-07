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Yozgat Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Yozgat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların besleyemediği sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama ve ekmek bıraktı.

07.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:08
Yozgat Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Yozgat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların besleyemediği sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama ve ekmek bıraktı.
Belediye Veteriner Hekimi Rabia Yeşilyurt, Çamlık Milli Parkı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesinde sokak hayvanlarının beslenmesinin istendiğini söyledi.
Belediye olarak sokak hayvanlarının beslenmesine önem verdiklerini belirten Yeşilyurt, "Vatandaşımız koronavirüsten dolayı evlerinden çıkamadıkları için piknik alanlarını kullanamıyor ve hayvanları besleyemiyor. Bu nedenle Yozgat Belediyesi olarak sokak hayvanlarının beslenmesini daha da sıklaştırdık. Personelimiz kentin belirli yerlerine daha fazla ekmek, mama, yemek bırakmaya başladı." dedi.

Kentin çeşitli yerlerinde sokak hayvanları için 20'ye yakın beslenme odak noktasının bulunduğunu aktaran Yeşilyurt, "Bu odak noktalarını daha sık kontrol ediyoruz. Çamlık Milli Parkı gibi hayvanların daha çok bulunduğu alanlara da mama ve ekmek bırakıyoruz. Amacımız sokak hayvanları aç kalmasın, unutulmasın." diye konuştu.

Öte yandan özellikle tavuk satan esnaf, belirli aralıklarla sokak hayvanlarını besliyor.

Esnaf Ziya Üstüntaş, sokak hayvanlarına ellerinden geldiği kadar mağdur etmemeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yozgat Belediyesi, Güncel
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