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Yozgat Belediyesi sokakları dezenfekte ediyor

Yozgat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları, dezenfektan, köpüklü su ve gül suyu ile temizliyor.

22.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:53
Yozgat Belediyesi sokakları dezenfekte ediyor
Yozgat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları, dezenfektan, köpüklü su ve gül suyu ile temizliyor.
Yozgat Belediyesi, kamu kurumları ve toplu yaşam alanlarını dezenfekte ettikten sonra cadde ve sokaklarda da temizlik çalışması başlattı.
Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ömer Duyar, koronavirüs nedeniyle belediyenin birçok tedbir aldığını söyledi.
Kamu kurumları, camiler, parklar gibi bütün alanlarda dezenfekte çalışması yaptıklarını anlatan Duyar, "Bugünden itibaren ekiplerimizle cadde ve sokaklarımızı dezenfekte edeceğiz. Lise caddesinden başladık ve bu her gün devam edecek. Temizlik malzememizin içerisine gül suyu da kattık." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Yozgat Belediyesi, Güncel

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