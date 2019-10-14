Haberler » Güncel » Yozgat Belediyesinden Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek

Yozgat Belediyesinden Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek

Yozgat Belediyesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla iş yerleri ve vatandaşlara bin 500 Türk bayrağı dağıttı.

14.10.2019 17:34Yozgat Belediyesinden Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek
Yozgat Belediyesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla iş yerleri ve vatandaşlara bin 500 Türk bayrağı dağıttı.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yaptığı açıklamada, her zaman kahraman Türk ordusunun yanında olduklarını söyledi.
Mehmetçiğin terör örgütlerine karşı başarılı bir operasyon yürüttüğünü vurgulayan Köse, "Bizler de onlara moral vermek için şehrimizin her yerini Türk bayrağıyla donatıyoruz. Bugün de esnaf ve vatandaşlarımıza şanlı bayrağımızı dağıttık. Yozgat halkı her zaman devletinin yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir." dedi.
Köse, vatandaşlara çağrıda bulunarak, evlerine ve iş yerlerine Türk bayrağı asmalarını istedi.

Barış Pınarı Harekatı, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:11 Ev sahibi yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdü
18:10 Motor tutkunlarından, Barış Pınarı Harekatına Destek
18:10 Artvin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 33 kadın sınır dışı edildi
18:10 Günün özeti
18:08 Edirne'de 562 düzensiz göçmen yakalandı
18:08 Adana'daki FETÖ/PDY davası
18:03 Şuhut Devlet Hastanesinde uyum toplantısı
14.10.2019 18:12:39