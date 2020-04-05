Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs tedbirleri

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Yozgat'ta adliyeler, kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

05.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:34
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs tedbirleri
Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Yozgat'ta adliyeler, kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.
Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, adliyeler ile kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından dezenfekte çalışmalarının yapıldığını, tutuklu ve hükümlülerin sağlıklarını korumak için de gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.
Ceza infaz kurumlarında tüm kapalı alanların dezenfekte edildiğini, hükümlü ve tutuklulara temizlik ve hijyen için gerekli malzemelerin verildiğini anlatan Uçak, şunları kaydetti:
"Salgın nedeniyle ziyaret yaptırılamadığından hafta da bir kez olan telefon görüşmeleri ikiye çıkarılmıştır. Hükümlü ve tutuklularımızın zorunlu olmadıkça odalarından çıkmamaları için gerekli özen gösterilmektedir. Zorunlu hallerde dışarı çıkan hükümlü ve tutuklularımızın koğuşlarına gitmeden önce dezenfekte işlemleri ve izole işlemleri yapıldıktan sonra koğuşlarına dönmeleri sağlanmaktadır. Kurumumuza personel, hükümlü ve tutuklularımızın ihtiyaçları için dışarıdan gelen tüm malzemeler, acil ilaçlar hariç 24 saat bekletildikten sonra kullanılmaktadır."
Uçak, hükümlü ve tutuklularla teması asgariye indirmek için cezaevi personelinin çalışma saatleri değiştirilerek vardiya sistemine geçildiğini ifade etti.
Üçlü vardiya sisteminin uygulandığını vurgulayan Uçak, şöyle devam etti:
"Personellerimizin on beş günlük periyotlar halinde çalışmaları sağlanmıştır. Birinci grup infaz kurumu içerisinde çalışırken, ikinci grup ise 15 günlük izole için belirlenen pansiyonlarda bekletilmektedir. Üçüncü grup ise bu süre zarfında evlerinde izole edilmektedir. Bu şekilde ceza infaz kurumlarımızda sürekli izole edilmiş personellerle iş ve işlemler yürütülmektedir. Kurumlarımızda nöbette bulunan personellerimiz ile pansiyonlarda izole edilen personellerimizin dışarıda bulunan ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla vardiya sistemine dahil edilmeyen infaz koruma memurlarımızdan oluşturulan vefa ve sosyal destek gruplarımız dönüşümlü olarak görev yapmaktadır. Bu şekilde çalışanlarımızın ailelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktayız."

Kaynak: AA

Etiketler: Yozgat, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya’dan açıklama geldi Haberler
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi
’Nano teknoloji’ maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi Haberler
"Nano teknoloji" maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi
Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul’un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde Haberler
Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul'un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde
İçişleri Bakanlığı’ndan sokak hayvanları için yeni genelge Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için yeni genelge
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haberler
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı Haberler
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:12: DÜZCE Ravzanur'un çikolatasını jandarma getirdi - Haber 18:12: Yazar Simay Özyiğit: "Online satışta başarılı olanlar ayakta kalacak" - Haber 18:12: Gemlik'teki tatil beldelerinde denetim - Haber 18:11: Bucak'ta bir sokak ve site karantinaya alındı (2) - Haber 18:10: Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçeli 'Evde kal' mesajı - Haber 17:49: Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor - Haber 17:14: İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi - Haber 16:29: Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız - Haber 15:02: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim - Haber 14:57: Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü - Haber 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi - Haber