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Yozgat el freni çekilmeyen otomobil hareket edip, yola çıktı

El freni çekilmeyen otomobil hareket edip, yola çıktıYOZGAT'ta, akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket etti.

09.01.2020 17:13 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:15
El freni çekilmeyen otomobil hareket edip, yola çıktı
YOZGAT'ta, akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket etti. Sürücünün arkasından koşmasına rağmen yetişemediği araç, E-88 karayoluna çıkarken, bu sırada yoldan aracın geçmemesi kazayı önledi.
E-88 karayolunun Köseoğlu mahallesi mevkiinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yokama bölümünde sürücüsünün yıkanması için park edip, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket etti. Geriye doğru giden otomobil, E-88 karayoluna yöneldi. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücü durumu fark edip, aracın peşinden koştu. Ancak hareket halindeki araca binemedi. Otomobil, E- 88 karayoluna çıktı. Otomobil, refüje çarptıktan sonra bu kez ileriye doğru hareket etti. Bu sırada yoldan şans eseri başka bir aracın geçmemesi kazayı önledi. Sürücü, yolun kenarında kendiliğinden duran otomobile binip, uzaklaştı.
Yozgat el freni çekilmeyen otomobil hareket edip, yola çıktı

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Kaynak: DHA


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