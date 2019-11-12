Haberler » Güncel » Yozgat Emniyet Müdürlüğünde deprem tatbikatı - Haber

Yozgat Emniyet Müdürlüğünde deprem tatbikatı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü personeli, yangın ve deprem tatbikatı yaptı.

12.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:58
Emniyet Müdürlüğü personeli, yangın ve deprem tatbikatı yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü binası önündeki tatbikatta, önce Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzman personeli tarafından deprem anında binadakilerin tahliyesi, yaralı çıkarma, yaralı taşıma konularında, itfaiye ekipleri tarafında da yangın şekilleri ve söndürülmesi konusunda bilgi verildi.
Uygulamalı tatbikatta polisler, alev alan mutfak tüpünü ve çıkan yangını söndürdü.
tatbikatında ise polisler önce binayı tahliye etti, ardında senaryo gereği binada yaralı olan arkadaşlarını kucaklarında ve sedye ile dışarı taşıdı.
Tatbikat sonrası gazetecilere açıklama yapan Lojistik Şube Müdürü Komiser Yardımcısı Erdinç Şahin, emniyet personelini bilinçlendirmek ve bilgilerini tazelemek adına yangına müdahale, kurtarma ve deprem anında yapılması gerekenlerle alakalı AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleriyle birlikte tatbikat yaptıklarını söyledi.
Erdinç, tatbikatın başarılı geçtiğini ifade ederek, "Sivil hayatımızda hem de polis olarak her türlü göreve bizler gittiğimiz için bu tür olaylara ilk müdahale edenler bizler oluyoruz. Bu nedenle bilgilerimizi güncel tutmak adına tatbikat verimli oldu." diye konuştu.
Polis memuru Fatma Güler de tatbikatın faydalı olduğunu, bilgilerini tazelediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Yozgat Emniyet Müdürlüğünde deprem tatbikatı

Emniyet Müdürlüğü, Deprem, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:56 Adıyaman Belediyesi, şehri şantiye alanına çevirdi
18:00 Akseki'de tarihi düğmeli evde yangın çıktı
18:00 - KKTC'de ünlü iş adamına 2 yıl hapis
18:00 Türkiye'nin desteğiyle Bosna Hersek'te kültür ve spor merkezi inşa edildi
17:59 Evlerde doğal gaz sevinci
17:49 Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı
17:12 İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı: Eyüpsultan, Ataşehir ve Kartal'da yaşayanlar dikkat
17:08 Çöken duvarın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Damla hayatını kaybetti
17:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız
17:02 Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 18:02:55