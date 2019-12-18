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Yozgat freni boşalan iş makinesi 3 otomobile çarptı 2 yaralı

Freni boşalan iş makinesi 3 otomobile çarptı 2 yaralıYozgat'ın Sorgun ilçesinde, rampa inerken freni boşalan iş makinesinin park halindeki 3 otomobile ve evin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

18.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:13
Freni boşalan iş makinesi 3 otomobile çarptı 2 yaralı
'ın ilçesinde, rampa inerken freni boşalan iş makinesinin park halindeki 3 otomobile ve evin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde ilçe merkezi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Ünsal A. (29) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen iş makinesi, rampa inerken freni boşalınca kontrolden çıktı. İş makinesi, önce yol kenarında park halindeki 3 otomobile, ardından yine kol kenarında bulunan evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, iş makinesinin çarptığı 66 T 808 plakalı otomobilde bulunan Abdulkadir Özdemir ve Recep Demirci yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yozgat freni boşalan iş makinesi 3 otomobile çarptı 2 yaralı

Yozgat, Sorgun, Güncel

Kaynak: DHA


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