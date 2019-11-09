Haberler » Güncel » Yozgat fuat oktay, bakan kurum ile birlikte yozgat'ta il değerlendirme toplantısına katıldı - Haber

Yozgat fuat oktay, bakan kurum ile birlikte yozgat'ta il değerlendirme toplantısına katıldı

Fuat Oktay, Bakan Kurum ile birlikte Yozgat'ta İl Değerlendirme Toplantısına katıldıCUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Yozgat'ta 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

09.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:59
Fuat Oktay, Bakan Kurum ile birlikte 'ta İl Değerlendirme Toplantısına katıldı
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Yozgat'ta 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Yozgat Belediyesi'nde 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Çevre ve şehircilik konularını kapsayan toplantının ardından açıklama yapan Fuat Oktay, toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgi alanı içindeki bütün sorunların detaylı bir şekilde ele alındığını söyledi. Oktay, "Bakanımızın, vekillerimizin, valimizin, belediye başkanlarımızın her birinin sorun alanlarıyla alakalı veya ihtiyaçlarıyla, ya da geleceğe dönük hem şehirleriyle ilgili hayallerinin gerçekleştirilmesine dönük çalışmaları tek tek inceledik, çalıştık, gerekli kararları aldık" dedi.
Oktay, bu çalışmaların Türkiye'nin 81 ilinde aralıksız yapıldığını aktaran Oktay, "Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlerle alakalı ilan ettiği manifestomuz vardı, şehirlerimizin güzelleştirilmesi ve geliştirilmesi için. Bu çerçevede de Yozgat'ın nasıl geliştirileceği, güzelleştirileceği ile çalışmalarımız ve projelerimizi görüştük" diye konuştu.
BAKAN KURUM: MARKA ŞEHİRLER
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Yozgat'ın alt yapısından içme suyu ve güneş enerjisi kullanımına kadar birçok konuda yatırımların başladığını, bunların devam edeceğini söyledi. Kurum, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına 'ne yapabilirizin istişare toplantısını yaptık. Bu çerçevede tüm belediyelerimizi dinlemek, tüm belediyelerimizin taleplerini istişare etmek suretiyle belli kararlar aldık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Sayın, Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu manifesto çerçevesinde, 11 maddelik manifesto ki bunun 8 tanesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı ilgilendiren, kentin alt yapısı, kentsel dönüşümü, bu anlamda şehirle alakalı birçok kararı içeren görüşmeyi de burada bu manifesto çerçevesinde yaptık ve aynı masa etrafında da karar almak suretiyle vatandaşlarımıza 2023'e giden yolda şehirlerimiz için marka şehirler için atılması gereken adımların da kararını almış olduk" diye konuştu.
Yozgat fuat oktay, bakan kurum ile birlikte yozgat'ta il değerlendirme toplantısına katıldı

Murat Kurum, fuat oktay, Yozgat, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:06 AKTİVİST BURAK ÖZGÜNER'İN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI
19:06 Bakan Akar'dan 10 Kasım mesajı
19:06 Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen hava destekli...
19:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e davet
19:04 flaş
19:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e davet
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum
18:33 Metin Feyzioğlu'ndan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak açıklaması: Her ikisinin de kaleminde kan vardır
17:58 Bakan Varank'tan İmamoğlu'nun temel atmama törenine tepki: Kimlere peşkeş çekiyorsun
17:31 HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör soruşturması açıldı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 19:08:11