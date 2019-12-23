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Yozgat-halk otobüsü şoförü, yardım isteyen yaralıyı hastaneye götürdü

Halk otobüsü şoförü, yardım isteyen yaralıyı hastaneye götürdüYOZGAT'ta halk otobüsü şoförü Salih Elkatmış (49), bıçakla göğsünden yaralanan A.Ş.'yi (26), güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi.

23.12.2019 18:21 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:31
Halk otobüsü şoförü, yardım isteyen yaralıyı hastaneye götürdü
YOZGAT'ta halk otobüsü şoförü Salih Elkatmış (49), bıçakla göğsünden yaralanan A.Ş.'yi (26), güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi. Otobüsteki yolcular da A.Ş.'nin yarasına tampon uyguladı.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bıçakla göğsünden yaralanan A.Ş., Salih Elkatmış idaresindeki 66 H 0005 plakalı otobüsü durdurarak yardım istedi. Sürücü Elkatmış, otobüste yolcular olduğu için 112 Acil Servisi aramak istedi; ancak A.Ş., Beni hastaneye yetiştir diyerek ısrar etti. Bunun üzerine yolculardan izin alarak güzergahını değiştiren Elkatmış, otobüsü Şehir Hastanesine sürdü. Bu sırada otobüste bulunan yolcular da, yaralı genci sakinleştirip, yarasına tampon yaptı. Otobüs içerisinde yaşananlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Acil servise götürülen A.Ş.'nin, tedavisinin ardından taburcu edildiği; ancak nasıl yaralandığının henüz belirlenemediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu arada olay sonrasında güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Yozgat Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Davut Kirazlı, duyarlı davranışı nedeniyle sürücü Elkatmış'a teşekkür etti.
Yozgat-halk otobüsü şoförü, yardım isteyen yaralıyı hastaneye götürdü

Esentepe Mahallesi, Yozgat, Güncel

Kaynak: DHA


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