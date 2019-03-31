Yozgat'ın Aydıncık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Yozgat
'ın Aydıncık
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Ahmet Koçak
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Koçak bin 3, MHP
adayı Selahattin Özdemir 998, İYİ Parti
adayı Kemal Çam
39 oy aldı.
-Koçak'ın öz geçmişi-
1965 yılında Aydıncık'ta doğan Ahmet Koçak, ilk ve orta eğitimini Aydıncık'ta, lise eğitimini Çorum
'da tamamladı. 1988 yılında Selçuk Üniversitesi
Eğitim Fakültesinde lisans eğitimini bitiren Koçak, 1988-1993 arasında öğretmenlik ve okul müdürlüğü görevinde bulundu. 1994-1999 yıllarında Aydıncık Belediye Başkanlığı görevini yürüten Koçak, 1999-2014 arasında çeşitli kamu kurumlarında görev yaptı.
Koçak, 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Aydıncık belediye başkanı seçildi.
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Kaynak: AA