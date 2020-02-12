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Yozgat'ın bazı ilçelerinde eğitime bir gün 'kar' tatili

YOZGAT'ta, kar nedeniyle Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

12.02.2020 01:21 | Son Güncelleme: 12.02.2020 01:21Yozgat'ın bazı ilçelerinde eğitime bir gün 'kar' tatili

YOZGAT'ta, kar nedeniyle , , , Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Valiliği'ndan yapılan yazılı açıklamada Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yarın tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyuruldu. Eğitime ara verilen ilçelerdeki, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacak.



Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Yozgat, Güncel

Kaynak: DHA

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