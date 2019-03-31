Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Yozgat
'ın Boğazlıyan
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Gökhan Coşar
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Gökhan Coşar 5 bin 255, CHP
adayı Ali Ayık
4 bin 211, MHP
adayı İbrahim Tamer
273 oy aldı.
-Coşar'ın özgeçmişi-
1974 yılında Boğazlıyan'da doğan Gökhan Coşar, ilk, orta ve lise öğrenimini Boğazlıyan'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. İş hayatında inşaat, akaryakıt ve tarım sektörlerinde yöneticilik yapan Coşar, evli ve 3 çocuk babası.
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Kaynak: AA