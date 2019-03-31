31 Mart 2019, 19:54
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Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Yozgat

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Gökhan Coşar kazandı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Gökhan Coşar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Gökhan Coşar 5 bin 255, CHP adayı Ali Ayık 4 bin 211, MHP adayı İbrahim Tamer 273 oy aldı.

-Coşar'ın özgeçmişi-

1974 yılında Boğazlıyan'da doğan Gökhan Coşar, ilk, orta ve lise öğrenimini Boğazlıyan'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. İş hayatında inşaat, akaryakıt ve tarım sektörlerinde yöneticilik yapan Coşar, evli ve 3 çocuk babası. Gökhan Coşar, AK Parti, Yozgat, Boğazlıyan, Güncel
Kaynak: AA