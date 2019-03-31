Yozgat'ın Çandır İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Yozgat
'ın Çandır
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mustafa Ertan Örgün
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Ertan
Örgün bin 23, CHP
adayı Tayyar Erdoğan
746, Diğer adayı 481 oy aldı.
-Örgün'ün öz geçmişi-
1960 yılında Çandır ilçesinde doğan Mustafa Ertan Örgün, ilk, orta ve lise eğitimini Çandır'da tamamladı. 1986'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun
Eğitim Yüksek Okulundan mezun olan Örgün, 1987 yılında Sivas
'ın Gemerek
ilçesine öğretmen olarak atandı. 2004 yılında Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdür Vekili olarak göreve başlayan Örgün 2011-2013 yılları arasında İlçe Milli Eğitim Müdür Vekilliği yaptı.
Örgün, 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde AK Parti'den Çandır Belediye Başkanı seçildi.
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Kaynak: AA