31 Mart 2019, 19:43
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Yozgat'ın Çandır İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Yozgat

Yozgat'ın Çandır ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Ertan Örgün kazandı.

Yozgat'ın Çandır ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Ertan Örgün kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Ertan Örgün bin 23, CHP adayı Tayyar Erdoğan 746, Diğer adayı 481 oy aldı.

-Örgün'ün öz geçmişi-

1960 yılında Çandır ilçesinde doğan Mustafa Ertan Örgün, ilk, orta ve lise eğitimini Çandır'da tamamladı. 1986'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Yüksek Okulundan mezun olan Örgün, 1987 yılında Sivas'ın Gemerek ilçesine öğretmen olarak atandı. 2004 yılında Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdür Vekili olarak göreve başlayan Örgün 2011-2013 yılları arasında İlçe Milli Eğitim Müdür Vekilliği yaptı.

Örgün, 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde AK Parti'den Çandır Belediye Başkanı seçildi. Mustafa Ertan Örgün, Yozgat, AK Parti, Çandır, Güncel
Kaynak: AA