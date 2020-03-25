Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Yozgat'ın Kaykılı köyü imamı 65 yaş üstü vatandaşlara el ayak oluyor - Haberler

Yozgat'ın Kaykılı köyü imamı 65 yaş üstü vatandaşlara el ayak oluyor

Yozgat'ın Kaykılı köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları geçici süre kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini köyün imamı yapıyor.

25.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:02
Yozgat'ın Kaykılı köyü imamı 65 yaş üstü vatandaşlara el ayak oluyor
Yozgat 'ın Kaykılı köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları geçici süre kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini köyün imamı yapıyor.
Şefaatli ilçesine bağlı Kaykılı köyü imam hatibi Ebuzer Özdemir, yeni tip koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları geçici süre kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelli ve kronik hastalara yönelik alışveriş hizmeti sunuyor.

Köyde her gün hane hane dolaşarak ihtiyaçları listeleyen Özdemir, kendi aracı ile 12 kilometre mesafedeki Şefaatli ilçesinden aldığı malzemeleri vatandaşlara teslim ediyor.
Özdemir, yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma imkanı olmadığı için onların ihtiyaçlarını giderdiğini söyledi.
Vatandaşlar da yaptığı hizmetten dolayı Özmedir'e teşekkür etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Şefaatli, Yozgat, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Almanya’da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı Haberler
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı Haberler
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı
Van’da felaket! İki aile arasında kavga çıktı: 3 ölü, 8 yaralı Haberler
Van'da felaket! İki aile arasında kavga çıktı: 3 ölü, 8 yaralı
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? Haberler
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış Haberler
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Haberler
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haberler
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın

Son Dakika Güncel Haberleri

11:44: CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya Açıklaması - Haber 11:43: Koronavirüs dayanışması için ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek verecek - Haber 11:42: CEMAL KAŞIKÇI SORUŞTURMASI TAMAMLANDI - Haber 11:42: Gaziemir'de örnek iş birliği - Haber 11:42: Sebze meyve pazarı artık her gün hizmet verecek - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? - Haberler 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber 09:40: Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı - Haber 09:26: Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi - Haber