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Yozgat'ın Kaykılı köyü imamı ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor

Yozgat'ın Kaykılı köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini karşılayan köyün imamı, şimdi de başlattığı yardım kampanyasıyla ramazan öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor.

18.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:42
Yozgat'ın Kaykılı köyü imamı ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor
Yozgat 'ın Kaykılı köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini karşılayan köyün imamı, şimdi de başlattığı yardım kampanyasıyla ramazan öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor.
Şefaatli ilçesine bağlı Kaykılı köyü imam hatibi Ebuzer Özdemir, sokağa çıkmaları geçici süre kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelli ve kronik hastalara yönelik alışveriş hizmetini sürdürürken ihtiyaç sahibi vatandaşları da unutmadı.
İhtiyaç sahibi vatandaşlar için köyde "Ramazan ayı erzak kampanyası" başlatan Özdemir, maddi durumu iyi olan insanlarla ihtiyaç sahibi insanlar arasında köprü kuruyor.
Özdemir, koronavirüs nedeniyle insanların büyük bir bölümünün evlerine kapandığını ve vatandaşlar arasında iletişimin azaldığını belirterek, "Ramazan ayının yaklaşmasıyla içerisinde bulunduğumuz zorlu süreci bir nebze olun rahatlatabilmek ve infak kavramını en üst seviyeye çıkarmak için yardım kampanyası başlattık. Köylülerimiz kampanyamıza yoğun bir ilgi gösterdi. Çevre köylerimizdeki genç imam arkadaşlarımızın da desteği ile Kaykılı köyü ve çevre köylerimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya gayret gösteriyoruz." dedi.
Kampanyaya köyde yaşayanların yanında köy dışındaki vatandaşlardan da büyük destek geldiğini anlatan Özdemir, "Bu vatandaşlarımızın gönderdiği nakdi yardımlarla marketlerde alışveriş yapıp bir ailenin ihtiyacını karşılayacak alışveriş yapıyoruz, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Şuana kadar 40 ailemize yardım yaptık. Alışveriş yaptığımız esnafımızda bize fiyatlarda yardımcı oluyor onlara da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Şefaatli, Yozgat, Güncel
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