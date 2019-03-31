31 Mart 2019, 20:07
»»

Yozgat'ın Yenifakılı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, İyi Parti Adayı...

Yozgat

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde belediye başkanlığını İYİ Parti adayı Soner Yalçın kazandı.

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde belediye başkanlığını İYİ Parti adayı Soner Yalçın kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Soner Yalçın bin 13, AK Parti adayı Yalçın Karadavut 781, BTP adayı Hayri Şahin 2 oy aldı.

-Yalçın'ın özgeçmişi-

1960 yılında doğan Soner Yalçın, ilk ve orta eğitimini Yenifakılı'da, lise eğitimini ise Tokat'ta tamamladı. Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji bölümünden mezun oldu. Çeşitli kurumlarda memurluk yaptıktan sonra 2018 yılında emekli oldu.

Yalçın, evli ve 2 çocuk babası. Soner Yalçın, İYİ Parti, Yozgat, Yenifakılı, Güncel
Kaynak: AA