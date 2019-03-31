Yozgat'ın Yenifakılı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, İyi Parti Adayı...

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Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde belediye başkanlığını İYİ Parti adayı Soner Yalçın kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Soner Yalçın bin 13, AK Parti adayı Yalçın Karadavut 781, BTP adayı Hayri Şahin 2 oy aldı.-Yalçın'ın özgeçmişi-1960 yılında doğan Soner Yalçın, ilk ve orta eğitimini Yenifakılı'da, lise eğitimini ise Tokat'ta tamamladı. Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji bölümünden mezun oldu. Çeşitli kurumlarda memurluk yaptıktan sonra 2018 yılında emekli oldu.Yalçın, evli ve 2 çocuk babası.