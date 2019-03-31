Yozgat'ın Yerköy İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, İyi Parti Adayı...

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde belediye başkanlığını İYİ Parti adayı Ferhat Yılmaz kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Ferhat Yılmaz 7 bin 179, AK Parti adayı Mehmet Ağaoğlu 3 bin 947, MHP adayı Abdullah Altındaş 2 bin 954 oy aldı.-Yılmaz'ın öz geçmişi-1966 yılında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğan Ferhat Yılmaz, ilk, orta ve lise eğitimi Yerköy'de tamamladı. 1989 yılında Erzincan Eğitim Yüksekokulu'ndan mezun oldu, çeşitli okullarda 23 yıl öğretmenlik yaptı.Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.