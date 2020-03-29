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Yozgat'ın Yukarıkarahacılı köyündeki karantinada ikinci gün

YOZGAT'ın Çekerek ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün karantina altına alınan 400 nüfuslu Yukarıkarahacılı köyünde sessizlik yaşanıyor.

29.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:41
Yozgat'ın Yukarıkarahacılı köyündeki karantinada ikinci gün

YOZGAT'ın Çekerek ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün karantina altına alınan 400 nüfuslu Yukarıkarahacılı köyünde sessizlik yaşanıyor.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarıkarahacılı köyü, dün Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından karantinaya alındı. Jandarma ekipleri de karar sonrası köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta ulaşımın sağlandığı yollarda tedbir aldı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, köye çıkan alternatif tali yola ise şerit çekildi. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı köyde sokakların boş olduğu gözlendi. Köyde yaşayan insanlara ilçe kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından erzak yardımında bulunuluyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün karantinaya alınmasının ardından, ilçe kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal ve köy muhtarı Cemal Aktaş'ı telefonla arayarak bilgi aldı. Aktaş, köyde cep telefonları ile haberleşmede sıkıntı yaşandığını ifade etti. Bunun üzerine Oktay'ın, köye mobil baz istasyonu gönderilmesi için talimat verdiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Çekerek, Güncel

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