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Yozgat İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında hayatını kaybetti

Bir ziyaret için yola çıkan Yozgat İyi Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında hayatını kaybetti.

06.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:00

Sürücüsü henüz belirlenemeyen Yozgat İyi Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak'ın da bulunduğu 66 LN 858 plakalı hafif ticari araç, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yenifakılı- Bektaşlı yol ayrımında devrildi. Kazada İl Başkanı Bayrak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Yozgat'ın Yenifakılı ilçesi Yamaçlı kasabası Bektaşlı yol ayrımında meydana geldi. İlk bilgilere göre Yenifakılı belediyesini ziyarete giden İyi Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak ve parti mensuplarının içerisinde bulunduğu 66 NL 858 plakalı araç bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak takla attı. Bayrak olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan Şahin Köksal, Aniş Kutlu, Ahmet Şükrü Karabacak ve Veysel Toprak Sayın ağır yaralandı.Yaralılar Boğazlayan Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehit Hastanesi'ne sevk edildi.

Yozgat İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında hayatını kaybetti

Yenifakılı, İYİ Parti, Bektaşlı, Yozgat, Politika, Güncel

Kaynak: İHA


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