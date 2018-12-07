Yozgat Kent Merkezi Beyaza Büründü

Yozgat
'ta dün başlayan yağmur, akşam saatlerinde hava sıcaklığının da düşmesiyle birlikte kar yağışına dönüştü. Aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Güne, beyaz örtü ile uyanan Yozgat'ta, belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları temizlerken, çarşı esnafı, iş yerlerinin önünü temizledi. Beyaz örtüye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Kar
yağışına en çok sevinen ise yine çocuklar oldu. Kartopu oynayıp karın tadını çıkarttılar.
Yozgat kent merkezinde, kar yağışı aralıklarla devam ederken, karayollarında ulaşım açısından bir sorun yaşanmadığı bildirildi.
Kar,Yozgat
07 Aralık 2018 Cuma 16:37