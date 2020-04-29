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YOZGAT Koronavirüsü yenen Fatma ebe, alkışlarla taburcu oldu

Koronavirüsü yenen Fatma ebe, alkışlarla taburcu olduYOZGAT'ta, koronavirüsü yenen ebe Fatma Kaplan (40), mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

29.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 30.04.2020 02:19
Koronavirüsü yenen Fatma ebe, alkışlarla taburcu oldu
YOZGAT'ta, koronavirüsü yenen ebe Fatma Kaplan (40), mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu.
Yozgat Şehir Hastanesi'nde görev yapan ebe Fatma Kaplan'ın, yüksek ateş sonrası koronavirüs testi pozitif çıktı. Görev yaptığı hastaneye yatırılarak tedaviye alınan Kaplan, 5 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Kaplan, mesai arkadaşları tarafından alkışlarla ve çiçeklerle evine uğurlandı. Kaplan, 5 günlük tedavinin ardından koronavirüs testinin negatif çıkarak taburcu edildiğini söyleyerek, "Hastanede her zaman yanımda olan tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşların da çok dikkatli olması gerekir. Bu virüs her yerden bulaşabilir. Mümkün olduğu kadar evde kalalım dışarı çıkmayalım" dedi.
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Akkurt da, Fatma Kaplan'ın hastanede ilk pozitif çıkan sağlık çalışanı olduğunu belirterek, şifa ile taburcu ettiklerini ifade etti. YOZGAT Koronavirüsü yenen Fatma ebe, alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Fatma Kaplan, Koronavirüs, Yozgat, Güncel, Haber

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