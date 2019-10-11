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Yozgat Kumkuyu Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde yaptırılan Kumkuyu Barajı'nda su tutulmaya başlandığı bildirildi.

11.10.2019 13:02Yozgat Kumkuyu Barajı'nda su tutulmaya başlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde yaptırılan Kumkuyu Barajı'nda su tutulmaya başlandığı bildirildi.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kumkuyu Barajı'nın tıkaç betonunun dökülerek su tutulmaya başlandığını belirterek, geçici kabulü yapılan barajın 2 bin 970 dekar zirai araziyi sulayacağını kaydetti.
Aydın, temelden yüksekliği 31 metre olan ve 1,3 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Kumkuyu Barajı ile tarlalardaki verim artacağını, yörede ürün çeşitliliği sağlanacağını vurgulayarak, "Sulamaya başlanmasıyla birlikte, 2019 yılı birim fiyatları ile yılda dekar başına 966,33 lira gelir artışı ve milli ekonomiye yılda 2 milyon 477 bin 681 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Kumkuyu, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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