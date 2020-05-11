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YOZGAT Kuveyt'ten yurda dönen 248 kişi, Yozgat'ta yurda yerleştirildi

Kuveyt'ten yurda dönen 248 kişi, Yozgat'ta yurda yerleştirildiKUVEYT'den getirilen 248 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yozgat'ta öğrenci yurduna yerleştirildi.

11.05.2020 00:47 | Son Güncelleme: 11.05.2020 00:49
Kuveyt'ten yurda dönen 248 kişi, Yozgat'ta yurda yerleştirildi
KUVEYT'den getirilen 248 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yozgat'ta öğrenci yurduna yerleştirildi.
Yurt dışındaki onbinlerce vatandaşın, Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'ten 248 kişi, Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanında sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ardından otobüslerle Yozgat'a getirildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen 248 kişi, ateşleri ölçülüp kayıtları yapıldıktan sonra tek kişilik odalara yerleştirildi. Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik tedbiri aldı.14 günlük karantina kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacağı belirtildi.
Öte yandan, Kuveyt'te yarından itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacağı için tahliyelerin bir gün öne alındığı öğrenildi. YOZGAT Kuveyt’ten yurda dönen 248 kişi, Yozgat’ta yurda yerleştirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Kuveyt, Yozgat, Güncel, Haber

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