Yozgat Merkezli 4 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Yozgat
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Ekiplerince FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Yozgat merkezli Amasya
, Diyarbakır
ve Hakkari
'de operasyon düzenlendi.
Operasyonda, muvazzaf 2 astsubay ve bir uzman çavuş gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yozgat, Güncel
Kaynak: AA