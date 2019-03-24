24 Mart 2019, 19:24
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Yozgat Merkezli 4 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Yozgat Merkezli 4 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Yozgat merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Yozgat merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekiplerince FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Yozgat merkezli Amasya, Diyarbakır ve Hakkari'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda, muvazzaf 2 astsubay ve bir uzman çavuş gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yozgat, Güncel
Kaynak: AA