Yozgat merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı kararı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Yozgat merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY)'nin kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcılarına yönelik 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün kadın yapılanmasında yer aldığı ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 ilde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - YOZGAT