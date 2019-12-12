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Yozgat merkezli fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Yozgat ve Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda biri kadın 5 zanlı gözaltına alındı.

12.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:16Yozgat merkezli fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
ve 'da düzenlenen fuhuş operasyonunda biri kadın 5 zanlı gözaltına alındı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yerköy ilçesinde 4, Ankara'da 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, zorlamak" suçundan H.G, H.A.D, B.G, Y.B. ve F.U. gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 5 kadın ile fuhuş yapan 15 kişi emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kadın ve fuhuş yapan 15 kişi serbest bırakıldı, biri kadın 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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