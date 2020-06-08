Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Yozgat ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
08.06.2020 15:08 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:11
Yozgat ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde ve Kayseri'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev, iş ve araçlarında yapılan aramada 7 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 285 fişek ele geçirildi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Yozgat Emniyet Müdürlüğüne getirilirken şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Bir kent diken üstünde! 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor Haber
Bir kent diken üstünde! 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Nusret Gökçe’nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Haber
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Şeyma Subaşı’nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Ali Babacan’ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas’ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı Haber
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Haberler››3. Sayfa››Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:07: 'Karısına keser sapıyla saldırma' iddiasına gözaltı - Haberler 15:07: Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonu; 35 gözaltı - Haberler 15:07: Batman'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Haberler 15:07: Malatya'da asayiş - Haberler 15:05: Korona virüs tedbirleri nikah sayısını yüzde 80 azalttı - Haberler 14:26: Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor - Haberler 14:26: Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı 14:24: Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı - Haberler 13:44: Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor 09:17: Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek