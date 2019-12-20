Haberler » Güncel » Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

20.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:50 Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, AA'nın
Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Yazıcı, kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Enkazlar Arasında İftar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi Engelini Unuttu Evladına Şifa Arıyor", kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" isimli çalışmasına oy verdi.
Yazıcı, AA'nın düzenlediği güzel bir etkinliğe dahil olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Bugünün dünyasında görselliğin insanlar üzerindeki etkisinin çok önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Görsellerle yaşanan olumsuzlukları dünyaya duyurmak ve farkındalığını artırmak hem de güzellikleri ortaya çıkarabilmek adına AA'nın bu yaptığı çalışma takdire şayandır. Devamını da diliyoruz, oylamaya katılmaktan dolayı da mutlu oldum. AA'ya teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, Yusuf Yazıcı, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:08   Terkos Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedi morga kaldırıldı - Haber
13:08   Şehit Kaymakam Safitürk'ün adı Sakarya'da okul kütüphanesine verildi - Haber
13:08   Vali Gürel'den şehit ailelerine ziyaret - Haber
13:08   Denizli Başsavcısı Yılmaz, Sivas Adliyesini ziyaret etti - Haber
13:08   Şarkışla'da "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:53   Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona düştü - Haber
20.12.2019 13:10:25