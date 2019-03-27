Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Büyüyor

YOZGAT'IN İSTİHDAM MERKEZİ

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan firmalar, kentin istihdam sorununa da büyük ölçüde katkı sağlıyor. Özellikle ihracat noktasında Yozgat'ın adını dünyaya duyuran Yozgat Organize Sanayi Bölgesi firmaları yaklaşık 2 bin kişiye istihdam olanağı sağlıyor.

İHRACAT DEVİ EREN ÇORAP

15 senedir Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Eren Çorap, Yozgat'ta ürettiği çorapları başta Fransa olmak üzere İtalya, Danimarka, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yılda 36 milyon çorap ihraç eden Eren Çorap 200 kişiye istihdam sağlıyor.

İLK 10 ARASINDA

İstanbul'da dev tesislerde çorap üretimi yapan ve kendi alanında Türkiye'de ilk 10 firma arasında gösterilen Dönsa Tekstil'in Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden inşaatı tamamlanmak üzere. Bu yıl içerisinde faaliyete başlayacak olan Dönsa Tekstil İlk etapta 300 kişiye istihdam sağlayacak.

3 YENİ TESİS YOLDA

Organize Sanayi Bölgesi'nde 2004 yılında faaliyete başlayan Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Fabrikası kapasitesini artırmaya devam ediyor. Bünyesinde 850 kişiye istihdam sağlayan Garanti Giyim, inşaatı tamamlanmış ve bu yıl içerisinde faaliyete başlayacak olan 3 yeni tesisinde fazladan 500 kişiye istihdam sağlayacak.

Yapılan yatırımların tamamlanması ile yılsonunda toplam istihdam 2500 kişi olacak. Öte yandan bir süredir yapımına devam edilen camii inşaatının ise yılsonunda tamamlanması bekleniliyor.

Kaynak: Bültenler