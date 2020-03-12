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Yozgat otogarında tatil yoğunluğu

YOZGAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi üzerine öğrenciler memleketlerine gitmek için otogara akın etti.

12.03.2020 23:39 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:39
Yozgat otogarında tatil yoğunluğu

YOZGAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi üzerine öğrenciler memleketlerine gitmek için otogara akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından ilkokul, lise ve üniversitelerin alınan tedbirler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 3 hafta tatil edilmesi üzerine öğrenciler, otogara akın etti. Otobüs firmalarının internet sitelerinden, yoğunluk nedeniyle bilet alamayan öğrenciler, memleketlerine gidebilmek için yoğun çaba sarf etti. Yozgat otogarında bilet almak için kuyruğa giren öğrenciler, internet üzerinden bilet bulamadıkları için otogara geldiklerini ve buldukları ilk biletle memleketlerine döneceklerini söyledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat, Güncel

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