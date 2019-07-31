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YOZGAT Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandıYOZGAT'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı H.İ.G. yaralandı.

31.07.2019 18:01
YOZGAT Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
YOZGAT'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı H.İ.G. yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde E-88 karayolu üzerinde meydana geldi. E.D. yönetimindeki 66 LH 246 plakalı otomobil, yoluna karşısına geçmek isteyen H.İ.G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrulan H.İ.G., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çeşitli kırıklar oluşan H.İ.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası büyük şok yaşayan araç sürücüsü E.D., çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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