21 Mart 2019, 20:34
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Yozgat Preslenmiş Metal Varilden Erkek Cesedi Çıktı

Preslenmiş metal varilden erkek cesedi çıktıYOZGAT'ta, preslenmiş halde araziye atılan metal varil içerisinden erkek cesedi çıktı.

Preslenmiş metal varilden erkek cesedi çıktı

YOZGAT'ta, preslenmiş halde araziye atılan metal varil içerisinden erkek cesedi çıktı.

Yozgat şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kabaktepe mevkisinde preslenmiş şüpheli metal varil bulunduğu ihbarını değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, varilde inceleme yaptı. Preslenmiş varilde kan izleri tespit eden polis, Cumhuriyet Savcısının izniyle itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Kısmi olarak açılan varil içerisinde erkek cesedi olduğu tespit edildi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, varil, polis, AFAD ve itfaiye görevlileri tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. Sıkıştırılmış haldeki varil açılarak cesedin kimlik tespitinin yapılması için Yozgat Adli Tıp kurumuna götürüldü. Güncel
Kaynak: DHA