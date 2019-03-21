Yozgat Preslenmiş Metal Varilden Erkek Cesedi Çıktı

Preslenmiş metal varilden erkek cesedi çıktı
YOZGAT'ta, preslenmiş halde araziye atılan metal varil içerisinden erkek cesedi çıktı. Yozgat
şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kabaktepe mevkisinde preslenmiş şüpheli metal varil bulunduğu ihbarını değerlendiren Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube ekipleri, varilde inceleme yaptı. Preslenmiş varilde kan izleri tespit eden polis, Cumhuriyet Savcısının izniyle itfaiye ve AFAD
ekiplerinden yardım istedi. Kısmi olarak açılan varil içerisinde erkek cesedi olduğu tespit edildi.
Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, varil, polis, AFAD
ve itfaiye görevlileri tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. Sıkıştırılmış haldeki varil açılarak cesedin kimlik tespitinin yapılması için Yozgat Adli Tıp
kurumuna götürüldü.
Güncel
Kaynak: DHA