Yozgat Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün yerel seçim için sandığa giden vatandaşlar, Yozgat Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Yozgat seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Yozgat'ta kim önde? Uşak seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar

YOZGAT 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Yozgat Belediye Başkanlığı için; AK Parti'den Celal Köse, İYİ Parti adına Metin Özışık, SP adına Ziya Koçak, MHP'den Mehmet Erdemir yarışacak. 2 tanesi bağımsız olmak üzere toplam 10 aday, Yozgat Belediye Başkanlığı yarışında. Seçim yasaklarının kalkması ve sayım sonuçlarının sisteme girilmesi ile birlikte Yozgat yerel seçim sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan anlık ve güncel olarak takip edebilirsiniz.

YOZGAT YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YOZGAT 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Yozgat'ta seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Yozgat Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'den Kazım Arslan % 56,10 oy oranı ile olmuştu. MHP'den Uğur Bektaş ise % 38,21 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. BBP'den Mustafa Çıtak % 2,66 oy oranı ile 3. sırada, CHP adayı Selahattin Koştan % 1,49 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.

YOZGAT İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Yozgat belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Yozgat Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.