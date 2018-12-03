Yozgat Şehir Hastanesi "Dijitalleşmede" Avrupa'yı Solladı

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:52



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:52

Rönesans İşletme Hizmetleri iş birliği ile hizmet veren Yozgat Şehir Hastanesi, ABD'de kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) yetkililerinin denetimlerinden başarıyla geçerek, Ocak 2018'de zorlaştırılan kriterlere göre "Seviye 7 Tam Dijital Hastane" olarak tescil edilen Avrupa'nın ilk ve tek hastanesi oldu.Yozgat Şehir Hastanesinde basın toplantısı düzenleyen Hastane Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, "Seviye 7 Tam Dijital Hastane" hakkında bilgi verdi.Surel, sağlık sektöründe dijitalleşme çabalarına öncülük eden ve bu kapsamda gerekli tüm kriterleri yerine getirip HIMSS EMRAM 6 sertifikasyonu alan Yozgat Şehir Hastanesinin, dijitalleşme sürecinin en üst noktası kabul edilen HIMSS Emram Stage 7 Sertifikasyonu almaya hak kazandığını belirtti.Ocak ayında son 5 yıldır uyguladığı kriterleri HIMSS'in değiştirdiğini ve çıtayı çok yükselttiğini aktaran Surel, "Bir yıldır Avrupa'da bu yükseltilen çıtayı geçebilen hastane olmadı. Bugün yeni belirlenen çıtası yükseltilen, kalitesi ve zorluğu artırılan kriterlere göre Avrupa'da bu çıtayı geçebilen, başarabilen tek hastane Yozgat Şehir Hastanesi olmuştur." dedi.Surel, dijital hastanede bütün süreçlerin kontrol altında tutulduğunu ve gözlemlendiğini kaydederek, şöyle konuştu:"Yozgat Şehir Hastanesinde yoğun bakım yatan hastanın yattığı sürece hastaya bağlı monitör bulguları kayıt altındadır. Hemşirenin gözden kaçırmaması için monitörde en küçük olumsuzluk algılandığında sistem uyarı veriyor. Hastaya bir ilaç veriliyorsa o ilaçta etkileşecek kan tetkiki yüksekliği varsa sistem hemşireyi uyarıyor."Surel, dijitalleşmenin amacını şöyle anlattı:"Burada ana amaç hasta için hastaneyi daha güvenli kılmak, en doğru tedaviyi zamanında almalarını sağlamaktır. İkinci amaç da sağlık çalışanını en yorgun, en bitkin, en dikkati dağınık haldeyken bile herhangi bir hata yapmaktan korumaktır. Hastaların yanlış tedavi alması, fazla veya eksik ilaç alması gibi tedavi yanlışlıklarını ortadan kaldırdığı gibi hastanelere yüzde 16 ile 20 arasında ilaç tasarrufu da sağlıyor."Rönesans İşletme Hizmetleri Yozgat Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Tansel Yücel de kamu özel iş birliği konusunda "olur mu olmaz mı" şeklinde soru işaretleri bulunduğunu anlatarak, "Biz, Yozgat'ta idaremizle birlikte kamu özel iş birliğinin en güzel örneklerini uyguladığımızı düşünüyoruz. HIMSS 6 sertifikamızı 2017 Eylül'de almıştık. HIMSS 7 için bir yılı aşkın süredir çok büyük bir hem teknolojik hem emek ağırlıklı çalışma yaptık, bu çalışmanın sonunda da gerçekten hem Avrupa'da hem dünyada ses getirecek bir başarıyı elde ettik." diye konuştu.Yücel, dijital sistemde hasta-yemek, hasta-ilaç, anne sütü-bebek eşleşmesi, hasta güvenliğini sağlayacak bütün kriterleri yerine getirdiklerini kaydederek, "Sadece yetkili hemşire ve doktorun görebilecekleri hasta bilgilerini kağıtsız bir şekilde dijitalleştirdik. Bütün cihazlarımız hastane bilgi yönetim sistemine entegre edildi." ifadelerini kullandı.Basın toplantısına Yozgat Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ve hastane personeli katıldı.