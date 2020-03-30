Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yozgat Şehir Hastanesi'ne koronavirüs harici hasta kabulü durduruldu

Yozgat Şehir Hastanesi'ne koronavirüs harici hasta kabulü durdurulduYOZGAT Şehir Hastanesi'ne normal hasta kabulünün durdurulduğu, sadece koronavirüs vakalarına bakılacağı bildirildi.

30.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:57
Yozgat Şehir Hastanesi'ne koronavirüs harici hasta kabulü durduruldu
YOZGAT Şehir Hastanesi'ne normal hasta kabulünün durdurulduğu, sadece koronavirüs vakalarına bakılacağı bildirildi.
Hastanenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yozgat Valimiz Sayın Kadir Çakır tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Yozgat Şehir Hastanemizde randevulu, randevusuz ve acil alanında normal hasta kabulü yapılmayacaktır. Hastanemizde sadece koronavirüs vakalarına bakılacaktır. Koronavirüs şüphesi olanlar pandemi polikliniğimizde muayene edilecektir" denildi.
Açıklamada ayrıca, normal poliklinik hastalarının Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde muayene edileceği belirtildi.
Karar sonrası, Yozgat Şehir Hastanesi'ne gelen normal hastalar özel güvenlik görevlileri tarafından Bozok Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Koronavirüs testi için gelen hastalar ise, acil serviste kurulan pandemi polikliniğine yönlendirildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Yozgat Şehir Hastanesi’ne koronavirüs harici hasta kabulü durduruldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Yozgat, Güncel

Haberin Videosu :

Yozgat Şehir Hastanesi'ne koronavirüs harici hasta kabulü durduruldu
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Yozgat Şehir Hastanesi'ne koronavirüs harici hasta kabulü durduruldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, ’Salgın ne zaman bitecek?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak Haberler
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı Haberler
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Haberler
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Haberler
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haberler
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Haberler
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:20: 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı - Haber 15:20: İlkadım Belediyesi'nden 65 yaş seferberliği - Haber 15:20: Rıza Çalımbay: "Maçlar Antalya'da oynansın" - Haber 15:20: Alman ekonomi uzmanları, ülke ekonomisi için keskin bir resesyon öngörüyor - Haber 15:20: Muş'ta rektörün "evde kal" çağrısına öğrencilerden videolu destek - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:52: Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor - Ekonomi 14:09: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber