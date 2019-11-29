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Yozgat şehit astsubay duymaz, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Duymaz, son yolculuğuna uğurlandıHakkari'de Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne düşen yıldırım sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz (27), memleketi Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

29.11.2019 19:01 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:08
Şehit Astsubay Duymaz, son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'de Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne düşen yıldırım sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz (27), memleketi 'ın Kadışehri ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Hakkari ile Çukurca arasında bulunan Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın cenazesi dün Yozgat'a getirildi. Şehit Duymaz için bugün Cuma namazı sonrası Kadışehri ilçesine bağlı Yelten Köyü'nde tören düzenlendi. Köy meydanında düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Yozgat Valisi Kadir Çakır, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Kezban ve babası Arif törende gözyaşı döktü. Şehidin eşi Hatice Duymaz da 1 yaşındaki kızı Zeynep İkra ile birlikte tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Şehidin özgeçmişi okunup dua edildikten sonra Yozgat İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu cenaze namazı kıldırdı. Duymaz'ın naaşı, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yozgat şehit astsubay duymaz, son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma, Yozgat, Güncel

Kaynak: DHA


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