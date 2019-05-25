YOZGAT Şehit Mehmet Köklü, Yozgat'ta toprağa verildi-AKTUEL

Şehit Mehmet Köklü
, Yozgat
'ta toprağa verildi
IRAK'ın kuzeyinde PKK
'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Köklü (25) memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni
ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ardından toprağa verildi.
Temel eğitimini tamamladıktan sonra 22 Şubat 2019 tarihinde göreve başlayan şehit Uzman Onbaşı Köklü'nün cenazesi, helallik için önce Yeşiltepe
Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Akdağmadeni Meydanı'na getirildi. Burada düzenlenen törene Yozgat Vali Vekili Şükrü Çakır, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ
, Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven
, Kayseri
Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
'DİĞER OĞLUMU DA GÖNDERECEĞİM'
Eşini 12 yıl önce kaybeden, 2 erkek, 3 kız çocuğundan birisi de şehit olan anne Gülay
, diğer oğlu Emin ve yakınları ile birlikte törende taziyeleri kabul etti. Tabutun başına gelip sarılan acılı anne Gülay Köklü, Şehit annesiyim, ağlamıyorum. Bir oğlum daha var, onu da göndereceğim, ben de gideceğim, dik durun ağlamayın dedi. Şehidin kardeşi Emin Köklü ise tören boyunca ağladı. Şehidin kardeşini yakınları ve askerler teskin etmeye çalıştı. Şehidin diğer yakrabaları da tabutun başında ağıtlar yaktı.
OĞLUNUN TABUTUN ÖPTÜ
İl Müftüsü Salih Sezik, öğle namazı ardından cenaze namazını kıldırdı. Cenaze namazı sırasında, şehit yakınları güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının ardından dua edilip, helallik istendikten sonra, Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün cenazesi, cenaze aracına taşındı. Anne
Gülay Köklü, şehit oğlunun tabutunun arkasından el salladı, cenaze arabasının üzerine çıkarak oğlunun tabutunu öptü. Şehidin diğer yakınları da cenaze aracının üzerine çıkıp tabuta dokunup ağladı. Şehidin cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Yozgat
, Mehmet Köklü
, Güncel
Kaynak: DHA