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Yozgat Şeker Fabrikası, 420 bin ton pancar alımı yapacak

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Şeker Fabrikası'nda incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

09.10.2019 16:10Yozgat Şeker Fabrikası, 420 bin ton pancar alımı yapacak
Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Şeker Fabrikası'nda incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Fabrika Müdürü İrfan Kantürk'ten bilgi alan Vali Çakır, yaptığı açıklamada Yozgat Şeker Fabrikasının bu yıl 420 bin ton pancar alımı yapacağını söyledi.
Çakır, "1998 yılında kurulan ve ülkemizde bulunan 33 fabrikadan biri olan Yozgat Şeker Fabrikası, şu anda 286 personel ile çalışıyor. 6 ilçe, 2 bin 900 çiftçiden toplam 420 bin ton pancar alımı yapacak fabrika, bu yıl içerisinde 375 bin ton şeker üretimi gerçekleştirecek. Günlük ortalama 4 bin ton pancar işleyen fabrikada 400 ton şeker üretimi yapıyor." dedi.

Nurullah Çakır, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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