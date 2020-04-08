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YOZGAT Sorgun'da gönüllü kadınlar, günde 2 bin maske üretiyor

Sorgun'da gönüllü kadınlar, günde 2 bin maske üretiyorYOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bir araya gelen gönüllü 10 kadın günde 2 bin maske üretiyor.

08.04.2020 02:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 02:51

Sorgun 'da gönüllü kadınlar, günde 2 bin maske üretiyor

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bir araya gelen gönüllü 10 kadın günde 2 bin maske üretiyor. Maskeler kurumlara ve ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Sorgun'da 10 gönüllü kadın, koronavirüs salgının ardından ilçedeki resmi kurumların maske ihtiyacını karşılamak üzere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bir araya geldi. Günde 7 saat çalışan kadınlar, kaymakamlık ve belediye tarafından temin edilen malzemeler ile maske ve koruyucu tulum üretimine başladı. Kadınların günde ürettiği 2 bin maske kaymakamlık, hastane, jandarma ve diğer kamu kuruluşlarındaki çalışanlara ve ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

'MASKE DİKEREK DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici olarak çalışan Ayfer Gözübüyük, resmi kurumların ihtiyacını karşılayacak maske üretimine geçtiklerini belirterek, "Kurslarımız kapandı. Bu nedenle gönüllü olarak 10 kadın arkadaşımızla birlikte maske üretimine başladık. Ürettiğimiz maskeleri kaymakamlığa, hastane ve belediye gibi kurumlara veriyoruz" dedi.

Gönüllü kadınlarda Sema Kılıç ise, koronavirüs nedeniyle kurslarının kapandığını belirterek, "Devletimize destek amaçlı Halk Eğitim Merkezine gönüllü olarak geldik. Malzemeyi kaymakamlık ve belediye temin ediyor. Biz de maske dikerek devletimize destek olmaya çalışıyoruz. Günlük 2 bin maske üretimi yapıyoruz" dedi.

Gönüllüler, bugüne kadar yaklaşık 18 bin adet maske üretti.

YOZGAT Sorgun’da gönüllü kadınlar, günde 2 bin maske üretiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Sorgun, Güncel

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YOZGAT Sorgun'da gönüllü kadınlar, günde 2 bin maske üretiyor
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