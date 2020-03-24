Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yozgat'ta 122 parça tarihi eser ele geçirildi

Yozgat'ta bir otomobilde 122 parça tarihi eser ele geçirildi.

24.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:16
Yozgat'ta 122 parça tarihi eser ele geçirildi
Yozgat 'ta bir otomobilde 122 parça tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde bir otomobilde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Jandarma, Ovakent beldesi yol ayrımında durdurduğu otomobilde yaptığı aramada, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda mühür, takı ve sikkeden oluşan 122 parça tarihi eser ele geçirdi.
Eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Boğazlıyan, Jandarma, Yozgat, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Yozgat'ta 122 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yüksek Seçim Kurulu, CHP’li Belediye Başkanı’nın mazbatasını iptal etti Haberler
Yüksek Seçim Kurulu, CHP'li Belediye Başkanı'nın mazbatasını iptal etti
Polis memurunun tepki çeken hareketi cezasız kalmadı Haberler
Polis memurunun tepki çeken hareketi cezasız kalmadı
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini sitesinden paylaşacak Haberler
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini sitesinden paylaşacak
Koronavirüs salgını sebebiyle gidilmeyen Taksim Meydanı kuşlara kaldı Haberler
Koronavirüs salgını sebebiyle gidilmeyen Taksim Meydanı kuşlara kaldı
Umutlandıran gelişme! İran’da 90 yaşında bir kadın, Kovid-19’u yendi Haberler
Umutlandıran gelişme! İran'da 90 yaşında bir kadın, Kovid-19'u yendi
Rekabet Kurumu’ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Haberler
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Koronavirüsle mücadele eden İran’da, ordu biyolojik tatbikat başlattı Haberler
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed’in hadisleriyle anlattı Haberler
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:04: İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haber 16:04: KKTC'den gelen vatandaşlar İskenderun'da yurtlara yerleştirildi - Haber 16:04: Hindistan'dan Kovid-19 nedeniyle yoksullar için 22 milyar dolarlık kurtarma paketi - Haber 16:04: BM'den "cezaevlerindeki insan sayısının azaltılması" çağrısı - Haber 16:03: Büyükşehir Huzurevi'nde adımlar dikkatle atılıyor - Haber 15:53: Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi - Haber 15:13: Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı - Haber 14:20: Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı - Haber 14:08: Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi - Haber 13:57: Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber