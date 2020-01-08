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Yozgat'ta 1500 kişiye 'arabaşı çorbası' ikramı

Yozgat'ta 1500 kişiye 'arabaşı çorbası' ikramıYOZGAT'ta, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 1500 kişilik arabaşı çorbası ve hamuru, halka ikram edildi.

08.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:39
'ta 1500 kişiye 'arabaşı çorbası' ikramı
YOZGAT'ta, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 1500 kişilik arabaşı çorbası ve hamuru, halka ikram edildi.
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi her yıl geleneksel düzenlediği '7'nci Arabaşı Şöleni' Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Şölen kapsamında öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı kentin yöresel lezzetlerinden arabaşı çorbası ve hamuru, vatandaşlara ikram edildi. Vali Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Belediye Başkanı Celal Köse de ikram edilen çorbadan içti. Vali Çakır, arabaşının kentin milli çorbası olduğunu söyleyerek, "Bütün vatandaşlarımızı arabaşı içmeye Yozgat'a bekliyorum. Bu kültürü yaşatmamız lazım. Yozgat'ın hem testi kebabı, hem arabaşı marka lezzetleridir. Biz bunları yaşatmak istiyoruz" dedi.
Şölende ilk kez arabaşı çorbası içen ilkokul öğrencileri de, çorbayı çok beğendiklerini söyleyerek mutluluklarını ifade ettiler. Şölende öğrenciler ve vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekip eğlendi.
Yozgat'ta 1500 kişiye 'arabaşı çorbası' ikramı

Zübeyde Hanım, Yozgat, Güncel

Kaynak: DHA


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